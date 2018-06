Brescia, Cellino è pronto ad affidarsi a Suazo per la panchina

© foto di Federico De Luca

Una scommessa intrigante, verrebbe da definirla. Il Brescia è pronto ad affidare la panchina a David Suazo, ex goleador di Cagliari e Inter e attuale tecnico della formazione Under 17 sarda. Un debuttante per provare a stupire, andando a caccia del ritorno in Serie A. Cellino è pronto ad affidarsi al suo pupillo. Lo riporta gazzamercato.it.