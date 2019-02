Brescia, Cellino: "Corini l'allenatore giusto. Tonali? Devo proteggerlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista del presidente del Brescia Massimo Cellino su La Gazzetta dello Sport in edicola in vista del big match contro il Palermo: “Sono triste quando leggo i problemi dei rosanero, sono molto legato a certi ricordi. Nel 2004 conquistammo, il Cagliari e il Palermo, la promozione in Serie A in una Serie B spettacolare a 24 squadre e in quegli anni mi sono trovato spesso al fianco di Zamparini in tante battaglie in Lega. Ora non so cosa sia accaduto, non sento Maurizio da tempo. Da fuori è impossibile giudicare il perché di questa situazione di grande incertezza. - continua Cellino tornando poi all’attualità - Questa B è speciale, è super competitiva. Con il sogno della A almeno dieci squadre si sono attrezzate per il salto e hanno speso tanto, forse troppo. Noi abbiamo speso meno di un anno fa anche grazie al sì immediato di Donnarumma, che è stato il colpo migliore, grazie al quale ho poi potuto lavorare in maniera diversa commettendo meno errori di un anno fa. Corini? Non l’ho preso subito perché pensavo fosse ancora legato al Palermo, ma ora ho trovato l’allenatore giusto, è preparatissimo e ha un ottimo carattere. Per il rinnovo non c’è problema avendo il prolungamento automatico in caso di promozione. Tonali? Devo proteggerlo, è bravo, ma ha tante pressioni addosso e negli ultimi tempi non mi sta piacendo, non deve accontentarsi, ma cercare di migliorarsi sempre. I meriti sono di tutti, ma io sono contento soprattutto dei giovani. Si parla poco di Cistana, un difensore che farà strada. Ma premono anche Semprini e Viviani. Brescia ha una grande tradizione e sto lavorando per rafforzare il vivaio. Balotelli? Porte aperte a Mario, un talento rimasto imprigionato. Se lui sceglie di adeguarsi ai nostri parametri finanziari è chiaramente il benvenuto. E io sarei il suo primo tifoso. VAR? Sono contrario, così si omologano tutti gli arbitri e non si spronano i migliori a dare tutto. Sarò romantico, ma io mi tengo l’arbitro che sbaglia in buona fede”.