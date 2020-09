Brescia, Cellino: "Retrocessione, ancora non mi do pace. Lopez unico a pagare: mi scuso con lui"

vedi letture

Massimo Cellino torna sulla retrocessione del Brescia. All'indomani dell'annuncio ufficiale di Luigi Delneri come nuovo allenatore delle Rondinelle, il patron lo fa con un comunicato in cui esprime la sua solidarietà a Diego Lopez, tecnico subentrato a campionato in corso (16 panchine complessive) e che il 20 agosto ha risolto il contratto col Brescia: "È passato quasi un mese dal termine della scorsa stagione e ancora non mi do pace per come è andata a finire. Un insuccesso frutto di scelte sbagliate di cui mi sono già assunto la responsabilità, ma anche in cui sono stato lasciato solo. Una sola persona mi è venuta a supporto ed il suo nome è Diego López.

Voglio ringraziare pubblicamente Diego per la sua amicizia, la sua professionalità e il suo senso di appartenenza nonostante una classifica già compromessa.

Gli chiedo scusa pubblicamente perché ancora non riesco a capacitarmi che sia stato l'unico a pagare il conto. Lo faccio anche a nome di qualcun altro che non ha avuto il coraggio di farlo!

Faccio a Diego un grosso in bocca a lupo per il prosieguo della carriera e lo ringrazio ancora una volta per quanto fatto per me ed il Brescia".