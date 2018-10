Brescia, Cellino: "Sentenza TAR? Uniche vittime le squadre di Serie B"

“Il fatto di non aver portato a casa un risultato pieno contro il Genoa ha consentito alla Juventus di mettere grande verve ed impegno contro il Manchester United. I bianconeri sono già agli ottavi, il risultato di martedì è molto importante”. Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi...

Dopo la notizia inerente alla decisione del Tribunale amministrativo del Lazio che ha accolto le istanze cautelari presentate da alcuni club di Serie C, sospendendo l'efficacia di tutti i provvedimenti sul format della Serie B, sono giunte le dichiarazioni di Massimo Cellino , presidente del Brescia: “Sono meravigliato, allibito. Dopo un’estate travagliata tra giudici e ricorsi siamo ancora qui a discutere di questo argomento. Le uniche vittime sono le squadre di Serie B che hanno seguito le regole. Chi ha rispettato gli impegni, le tempistiche, chi ha osservato rigorosamente le leggi del nostro ordinamento: ecco chi è davvero penalizzato. E’ da oltre 5 mesi che stiamo ammattendo tra incroci di sentenze ed incertezze che minano solo la serietà e la stabilità del Sistema”.

