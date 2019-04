© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato al termine del pari contro l’Hellas Verona dicendosi non del tutto soddisfatto del risultato: “È stata una serata importante, così come il pareggio ottenuto anche se siamo una squadra giovane e a volte pecchiamo in determinazione. Poi ormai ci conoscono tutti, sanno come giochiamo e abbiamo schierato due formazioni uguali nel giro di pochi giorni. Se vorrei vedere altro? Sono cose che riguardano Corini che ha già tante cose a cui pensare, se potessi aiutarlo l’avrei già fatto. - continua Cellino come riporta Bresciaingol.it - Arbitraggio? Ultimamente mi sembra che gli arbitri siano condizionati da tutte le lamentele che si sentono ogni settimana, e pensare che noi invece non parliamo mai di loro. Continueremo a restare zitto anche se rischiamo di passare per imbecilli”.