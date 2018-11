Brescia, Cellino su Tonali: "Non faccio cifre, è un grande talento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il patron del Brescia Massimo Cellino ha parlato anche del futuro del giovane talento delle Rondinelle Sandro Tonali: "Quanto vale? Non faccio cifre, sto cercando di proteggere un vero talento. Ha una famiglia solida, tipica lombarda. Ha promesso a me e alla mamma che finirà lo scientifico. Merita la Nazionale, metterà in difficoltà Mancini, perché è pronto. E’ il prototipo del centrocampista moderno, inventa e difende. Lui il nuovo Pirlo? Si assomigliano fisicamente, per il resto sono diversi: Pirlo alla sua età giocava più avanti poi Ancelotti gli ha cambiato ruolo, Sandro ha grandi doti di equilibratore e credo farà il percorso inverso: tra qualche anno giocherà trequartista. E’ formato dal punto di vista muscolare e ha il senso del gol. Mi ricorda O’Neill che dal Cagliari è poi passato alla Juve".