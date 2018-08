Brescia, Cellino: "Tonali? Alla sua età più maturo di Pirlo, senza dubbio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha così parlato a Rai Sport dopo il pari delle Rondinelle contro il Perugia: "Non possiamo che biasimarci da soli, abbiamo fatto tutto noi. Siamo arrivati alla partita più pensando al rischio di non giocare che altro. Fare un punto alla prima è buono, anche se rimane un po' di amaro in bocca. Hanno pareggiato meritatamente. Tonali nuovo Pirlo? Pirlo a 24 anni lo conoscevo, ancora non aveva un ruolo definito. Alla stessa età non c'è dubbio: è più maturo Tonali. E il Brescia deve ringraziare di avere un calciatore del genere. Ndoj? Giocatore importante che sta maturando, ha grandi doti e cresce un giorno dopo l'altro".