Brescia, chiesto alla Juventus il prestito del giovane Frabotta

Gianluca Frabotta, laterale sinistro della Juventus Under 23, piace molto al Brescia. Per Giorgio Perinetti, ds delle Rondinelle, il ragazzo è la priorità per il reparto difensivo del Brescia. Come si legge sulle pagine di Tuttosport i club stanno trattando per un prestito secco, visto che la Juventus non è mai stata sfiorata dall'idea di privarsene a titolo definitivo.