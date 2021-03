Brescia, Clotet: "I risultati che stiamo ottenendo sono merito del sacrificio in settimana"

Quarto successo consecutivo per il Brescia che al Rigamonti batte di misura la Reggina, queste le parole al termine del match del tecnico Josep Clotet. "Non ho visto una partita in cui abbiamo ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo offensivo. Dobbiamo continuare a pensare partita per partita, è la mia forma di vedere il calcio e la vita: pensiamo al presente. Pressare alto? Sì, vedo il calcio in questa maniera perché per me è fondamentale recuperare subito il pallone: è la miglior forma di difendere. Voglio che i giocatori acquisiscano questa mentalità. I risultati che stiamo ottenendo sono merito del sacrificio e di quello che facciamo in settimana per il beneficio di tutto il Club".