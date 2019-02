© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Match interno nel prossimo turno di campionato per il Brescia di Eugenio Corini. Il tecnico delle Rondinelle ha analizzato in conferenza stampa la gara di domani contro il Carpi. Ecco quanto evidenziato da Bresciaingol.com: "Conosciamo il Carpi, un avversario temibile per tutti l'ha dimostrato anche settimana scorsa mettendo in difficoltà il Verona. E’ una squadra che si pure rafforzata nel mercato invernale. Cosa dobbiamo fare per uscire vincitori dalla sfida? Concretizzare al meglio ogni situazione che ci capita. Vertigini da alta classifica? Da quello che ho visto dai miei ragazzi continua ad esserci nel nostro spogliatoio un clima di serenità. Ad ogni successo la squadra ha festeggiato il giusto senza eccedere in stupida euforia, d'altronde abbiamo fatto qualcosa di molto importante ma è soltanto un traguardo parziale il cammino è ancora lungo. Abbiamo solo scritto una pagina, serve terminare il capitolo per giungere poi al lieto fine. La nostra filosofia rimane sempre la stessa: giocare e pensare ad una partita alla volta".