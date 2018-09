Brescia, Corini: "Approccio positivo. Gol subiti? Dobbiamo migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nel corso della trasmissione Deejay Football Club: "Il pareggio con il Cosenza? C'è grande rammarico, siamo stati raggiunti nel finale, peccato. Spesso subiamo gol dopo essere andati in vantaggio? È vero, dobbiamo lavorare su questo aspetto, anche se c'è stato un approccio positivo. La serie B? Le polemiche ed i problemi in B e C sono state un po' attenuate dal grande mercato della serie A, ma serve fare chiarezza su tante cose".