© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini in conferenza stampa chiede un ultimo sforzo ai suoi ragazzi in vista della sfida contro il Benevento che chiuderà il campionato: “Sarà una partita vera perché mette in palio tanti obiettivi. Noi abbiamo la possibilità di arrivare a quota 70 punti, vogliamo ingrassare ulteriormente il nostro bottino offensivo e consolidare se possibile la nostra tenuta difensiva. Per questo ho chiesto ai ragazzi di onorare la sfida”.

Al Rigamonti ci sarà un clima festoso. Potrà incidere?

“Non capita tutti i giorni di alzare una coppa e vogliamo condividere con i nostri tifosi questa emozione. È stata una cavalcata incredibile e la nostra gente ci ha sempre sostenuto. Domani vogliamo regalargli un altro sorriso”.

Il suo futuro sarà ancora qui?

“Il mio futuro adesso è la gara col Benevento, poi ci sarà tempo e modo di parlare di altro. Ho avuto la fortuna di conoscere già la Serie A e di conseguenza so cosa ci aspetta. Ho già fatto una chiacchierata con il presidente, ma dovremo vederci e dialogare in maniera più approfondita per parlare del futuro”.