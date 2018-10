Brescia, Corini: "Ci siamo trasformati nella ripresa. Cistana ha personalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 4-1 in rimonta rifilato al Padova, il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha detto: "La squadra nel secondo tempo si è trasformata c’era solo il Brescia in campo, abbiamo fatto 4 gol ma ne potevamo fare anche di più avendo creato diverse situazioni in fase offensiva. Cistana? E’ un ragazzo con grande personalità pur essendo giovane, posso dire di aver trovato un giocatore in più a mia disposizione. Tremolada? Se gioca per la squadra come ha fatto vedere oggi farò di tutto affinché possa esprimere tutto il suo talento”.