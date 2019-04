© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby del Garda il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha sottolineato quanto sia fondamentale la gara contro l’Hellas: “Questa è una partita fondamentale per proseguire il nostro percorso, ottenere un risultato positivo sarebbe funzionale a quanto vogliamo fare. E funzionale alla nostra classifica che ci vede ancora là, al primo posto. Sembrerà di giocare una partita di Serie A, in uno stadio da massima serie, con moltissimi tifosi presenti con il clima del grande match. Sarà bellissimo e non vedo l’ora. - continua Corini come riporta Bresciaingol.it - Tifosi? Ho ancora negli occhi l’accoglienza avuta nel pre-Foggia, un’emozione grandissima. Se porteremo a Verona questo clima e questa compattezza che s'è formata, faremo di sicuro una grande prestazione. Insieme siamo più forti".