© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite delle pagine di SoloLecce.it il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match del prossimo turno di Serie B fra salentini e Ronadinelle: "Diciamocelo chiaramente, quella di domenica sarà una partita che vale un playoff, come lo era quella di Salerno. Con il Lecce servirà ancora più attenzione perché fuori casa i giallorossi hanno sempre fatto bene con vittorie importanti a Verona e Carpi. Non dobbiamo commettere l'errore fatale: sentirci appagati dopo questa bella e netta vittoria su un campo difficile. Continuiamo su questa strada, è il nostro momento migliore".