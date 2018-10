Brescia, Corini: "Cosenza bravo a contrattaccare. Alfonso out"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Brescia per Eugenio Corini, tecnico delle Rondinelle. Domani c'è il match contro il Cosenza e queste sono le dichiarazioni dell'allenatore (fonte Bresciaingol.it): "Alfonso out? Tre giorni fa ha avuto un problema, una brutta botta al ginocchio. Ha fatto di tutto per recuperare ma preferisco non rischiarlo. Sarà dunque Andrenacci a fare il titolare con il Cosenza. La squadra? Ho visto i ragazzi molto predisposti e recettivi. Avere un atteggiamento grintoso e uno spirito battagliero è molto importante. Dobbiamo essere noi in campo con il nostro atteggiamento a trascinare i tifosi, se riusciamo in questo il Rigamonti diventerà un campo sul quale sarà difficile per le avversarie fare risultato. Il Cosenza? E’ un gruppo che ha lottato per la promozione e farà di tutto per tenersela stretta. E’ una squadra che difende bene, compatta, è brava a contrattaccare e noi dovremo far la partita e cercare di subire il meno possibile".