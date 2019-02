© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio contro il Padova (1-1 il risultato finale). Ecco le sue dichiarazioni riportate da Padovasport.tv: "Andiamo in campo sempre per vincere, poi dobbiamo sempre fare i conti con l’avversario. Sapevamo la difficoltà della gara, mi aspettavo una squadra del genere contro ma i miei ragazzi hanno avuto la reazione giusta, creando i presupposti per pareggiare e anche per vincere la gara. Ci teniamo il pari, potevamo passare in vantaggio prima di loro ma Minelli ha fatto una gran parata. Sapevamo la pericolosità del Padova sulle palle inattive e così è stato. Credo la reazione dei ragazzi abbia dimostrato il nostro carattere, scendiamo sempre in campo per portare a casa il massimo".