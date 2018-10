Brescia, Corini: "Dobbiamo assumere una mentalità vincente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato alla vigilia della sfida contro il Padova del buon momento di forma della sua squadra: “Adesso dobbiamo battere il Padova per chiudere questa prima fase di lavoro fatto assieme. Si deve giocare per vincere, non pensando di fare una bella gara, devi pensare a vincere e farlo vedere in campo. È una questione di mentalità. Se si vuole fare un campionato ambizioso bisogna assumere questa mentalità, cambiare la testa e non accontentarsi di giocare sempre per la salvezza. - continua Corini come riporta Bresciaingol.it - Bisoli? È un ragazzo esemplare, posso solo fare i complimenti ai suoi genitori per come lo hanno cresciuto. Oltre alle qualità tecniche ha l'attitudine per diventare un calciatore importante. E lo ha dimostrato anche questa settimana nel preparare la sfida contro il Padova allenato da suo padre. Morosini e Tremolada? Mi piacciono i giocatori che in settimana mi vogliono mettere in difficoltà e ho detto più volte che la gara si prepara in 28, ma si gioca in 14. Morosini lo vedo più da prima o seconda punta non da trequartista, vicino a Donnarumma vedo però meglio Torregrossa per fisicità. Riguardo al trequartista in questo momento ho bisogno di un giocatore con altre caratteristche che sia più equilibrato, ma allo stesso tempo efficace”.