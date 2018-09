Brescia, Corini: "Dobbiamo lavorare a livello mentale, peccato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Carpi, il tecnico del Carpi Eugenio Corini ha detto: "Sapevamo di trovare una squadra carica e motivata dal ritorno di un allenatore che a Carpi ha sempre fatto bene. Abbiamo tenuto botta, ma possiamo fare molto meglio se impariamo a reggere mentalmente e a vincere le battaglie. Complessivamente potevamo portare a casa un risultato diverso. Prendi un calcio di rigore che non c’era e rischi di perderla, ma il grande rammarico è di aver costruito molto e di non essere stati efficaci per quanto abbiamo fatto e di avere messo a rischio una partita che meritavamo di vincere. La sensazione oggi è di avere lasciato qualcosa per strada, come si era fatto nelle partite precedenti, e che questa squadra nel riempire il campo per novantacinque minuti debba migliorare, anche se ora non abbiamo molto tempo perché martedì si torna in campo. Dobbiamo ottimizzare con energie mentali e fisiche qualcosa che ci permetta di fare prestazioni importanti e portare a casa più punti possibili dalle gare contro Palermo e Crotone. Questa squadra deve migliorare nella tenuta mentale e fisica della partita. C’è un grande margine di miglioramento che ci può permettere di poter manifestare la qualità di questa squadra".