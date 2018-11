Brescia, Corini: "Dobbiamo sacrificare un pezzo di noi per la squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Foggia di domani facendo il punto anche sulle condizioni della squadra: “In poco tempo siamo riusciti ad avere in buone condizioni gli indisponibili e ringrazio lo staff medico. Ho già in mente l'undici titolare da mettere in campo a Foggia, ai ragazzi ho detto che devono chiedere a se stessi sempre qualcosa in più e se lavoreranno in questo modo potremo andare lontana. Il fatto di poter allenare la squadra della mia città è una grande soddisfazione, ma quando parlo di senso di appartenenza intendo quello di avere un obiettivo comune, sacrificare un pezzo di noi per il bene della squadra. - continua Corini come riporta Bresciaingol.it - Il Foggia ha un gruppo di assoluto valore, che ha uno stile di gioco ben preciso, molto aggressivo e con giocatori di grande qualità tecnica. Noi però vogliamo tornare a Brescia con un risultato positivo”.