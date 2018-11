Brescia, Corini durissimo con i suoi: "Sconfitta giusta e meritata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha commentato così il ko subito contro il Venezia in campionato: “È una sconfitta che per come si è sviluppata bisogna stare zitti e portarla a casa. Abbiamo preso gol su un rinvio lungo, loro sono stati bravi a vincere un contrasto aereo, poi c’è stata l’espulsione corretta del giocatore del Venezia. Noi siamo stati molto scolastici, il Venezia ha avuto la capacità di contrattaccare immediatamente e di trovare il gol su palla inattiva. A quel punto per noi è diventato tutto più complicato, se giochi così è giusto che perdi”.