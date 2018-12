Brescia, Corini: "Felice di quanto stiamo facendo in campo e fuori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa della sfida contro l’Ascoli in programma domani: “Dobbiamo mantenere intatto il nostro modo di lavorare e dobbiamo avere la pazienza di portare avanti questo percorso mettendoci intensità fisica e mentale. Devo fare un plauso a tutto il gruppo perché tutti si sono fatti trovare pronti quando sono stati chiamati in causa. Credo che i miglioramenti tattici e mentali vadano di pari passo perché se lavori con un certo tipo di testa cresci anche sotto l’aspetto tattico. Sono davvero felice per quello che stiamo facendo e soprattutto sono contento di quello che si è creato a livello di entusiasmo fra la gente. - conclude Corini come riporta Bresciaingol.it - Domani sappiamo che sarà dura perché l’Ascoli è una buona squadra ed è reduce da un pari importante contro il Cittadella. Si tratta di una squadra importante, con ottime individualità e che in casa vorrà ben figurare”.