© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, è soddisfatto a metà per il pareggio ottenuto nel big match contro il Verona. Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate da Tuttohellasverona.it: "È stata una partita dove le due squadre hanno giocato a viso aperto, cercando entrambe la vittoria. Per noi è un punto importante ma peccato non averla chiusa. È stato un incontro molto combattuto, infatti nel finale le squadre hanno accusato un po' di stanchezza. Credo che il risultato sia sostanzialmente giusto".