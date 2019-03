© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Match interno per il Brescia di Eugenio Corini. Al 'Rigamonti domani arriva il Cittadella, con il tecnico delle Rondinelle che ha presentato in conferenza stampa la sfida (fonte bresciaingol.com): Servirà la massima concentrazione in queste prossime due gare (Cittadella e Cosenza) poi ci siamo già organizzati per il lungo periodo di pausa nel quale ci sarà una fase rigenerante, una di recupero e poi ci gestiremo lavorando come se fosse una settimana tipo stile campionato. Donnarumma-Torregrossa in campo domani? Il fatto che Donnarumma abbia giocato tutta la gara a Padova è positivo, devo dire che ha pure metabolizzato bene il lavoro in questi giorni. Torregrossa ha avuto ancora qualche piccolo problema ma sappiamo quanto sia importante per noi averlo nel gruppo. Il Cittadella? E’ una squadra aggressiva che cercherà di metterci in difficoltà, ma noi dovremo trovare la voglia e l’energia di portare a casa anche stavolta i tre punti. In questo momento bisogna raccogliere il più possibile anche perché fra un paio di settimane mentre noi riposiamo i nostri avversari giocano".