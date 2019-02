© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Crotone contro cui mancheranno molti calciatori (lo squalificato Torregrossa e gli indisponibili Martella, Dessena, Curcio, Mateju e Rodriguez): “Credo che durante un campionato sia fisiologico attraversare momenti di difficoltà, ma è proprio in questi che la squadra deve mostrare la propria forza sopratutto se vuole essere protagonista fino alla fine. In casi come questi chi ha giocato poco ha la possibilità di dimostrare il proprio valore e la propria voglia. A sinistra giocherà Semprini che mi pare la cosa più logica perché così nessuno sarà costretto a giocare fuori ruolo. - continua Corini come riporta Bresciaingol.it - Crotone? Continuo a pensare che sia una squadra molto buona, con qualità importanti, poi sappiamo che ogni annata è diversa dalle altre e non sempre la fortuna ti accompagna. Primato? Quando si è davanti a tutti puoi pensare solo a te stesso, bisogna cercare sempre la vittoria anche in momenti di difficoltà come quelli attuali”.