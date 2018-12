Brescia, Corini: "Non molliamo mai, ci crediamo sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha analizzato il pareggio ottenuto nel recupero contro l'Ascoli: "Non molliamo mai, ci crediamo sempre e la qualità dell'azione che ha portato al pareggio ha dimostrato personalità e il pareggio è un risultato giusto. Sarebbe stato immeritato uscire da qui a mani vuote. Penso che nei primi 35' abbiamo fatto veramente bene - sottolinea Tuttoascolicalcio.it - nel secondo tempo la percezione è che poteva segnare chiunque. Loro l'hanno sbloccato, hanno avuto la palla per chiuderla ma noi abbiamo reagito e l'azione del gol dimostra grande personalità. Grandi segnali i gol all'ultimo minuto? I ragazzi ci credono sempre, non molliamo mai e questa per me è la base su cui lavorare. Ora dobbiamo battere la Cremonese dopo un grande punto su un campo complicato dove hanno perso tutte le grandi".