Brescia, Corini: "Padova? Non dobbiamo dare nulla per scontato"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Padova: “ Il pareggio a Palermo è stato valorizzato dalla vittoria con i calabresi ed è proprio questo l’andamento che mi aspettavo dai ragazzi. Padova? Mai dare nulla per scontato in queste gare, la differenza punti in classifica quando devi preparare la gara non la devi considerare più di tanto, anzi sono proprio queste gare che richiedono più attenzione. I biancoscudati sono una squadra fisica, rognosa da affrontare, prevedo una partita di grande sofferenza. La nostra squadra però ha affrontato e superato tanti ostacoli, mille difficoltà in questa stagione, ma ora bisogna superarne ancora altri per arrivare fino in fondo a questa corsa. - continua Corini come riporta Bresciaingol.it - Bisogna prestare molta attenzione a dosare gli uomini quando ci sono turni infrasettimanali di mezzo. Devo riflettere bene sull’attacco da schierare visto che dovrò valutare bene le condizioni di Donnarumma e Rodriguez”.