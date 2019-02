Brescia, Corini: "Palermo nel cuore. Domani non sarà decisiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo, club di cui è stato prima calciatore e poi allenatore: “Si tratta di una sfida al vertice e questo è già entusiasmante, poi per me è una gara dai molti significati. A Palermo ho trascorso 4 anni splendidi da calciatore e poi una breve parentesi da allenatore. Per questa città c’è tanto affetto e una forte riconoscenza per quello che la gente mi ha dato umanamente e che nessuno potrà mai cancellare. - continua Corini come riporta Bresciaingol.it - Le gare vanno sempre e comunque preparate tatticamente e tecnicamente e poi bisogna essere in grado di interpretarle con estrema lucidità. Sappiamo che andremo in un campo difficile, caldo, ma il Brescia è pronto alla sfida. Non possiamo pensare di accontentarci di un pari perché sarebbe l’anticamera della sconfitta. La strada è ancora lunga, ci sono ancora tante gare da giocare, nessun traguardo è stato raggiunto e niente domani sera sarà deciso”.