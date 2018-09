Brescia, Corini: "Palermo sia punto di partenza. Crotone? Siamo pronti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della trasferta di Crotone il tecnico Eugenio Corini ha parlato della situazione in casa Brescia dopo la vittoria conquistata contro il Palermo: “Era molto importante tornare al successo, ma lo è stato ancor di più per come l'abbiamo ottenuto. Abbiamo fatto una partita di grande qualità dove la squadra ha saputo lavorare e soffrire assieme. Abbiamo dimostrato che abbiamo le basi per costruire la nostra identità per poter fare prestazioni di livello. Ora però non dobbiamo abbassare l'attenzione, ma concentrarci sulla gara di Crotone perché la vittoria sul Palermo sia un punto di partenza. - continua Corini come si legge sul sito del club – Ci attende un'altra sfida di livello, contro un avversario che al pari di Palermo, Verona e Benevento ha dalla sua il favore del pronostico per la vittoria della Serie B. È una formazione di qualità allenata molto bene da Stroppa, ma noi siamo pronti a dare battaglia per portare a casa qualcosa di positivo anche da Crotone. Scelte? Devo fare una valutazione oggettiva, ma devo scegliere anche in funzione della terza partita che andremo a giocare, la mia intenzione è quella di consolidare certe automatismi. Gastaldello e Sabelli sono due recuperi fondamentali per esperienza e qualità”.