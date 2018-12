Brescia, Corini: "Partita da grande squadra, complimenti ai miei ragazzi”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arriva nella sala stampa dello stadio Arechi anche il tecnico del Brescia, Eugenio Corini,che commenta cosi la strameritata vittoria contro la Salernitana: “Avevamo preparato la gara per partire forte. La Salernitana non è mai riuscita a rendersi pericolosa e comunque ha avuto una settimana difficile. Noi sapevamo che volevano riscattare Cittadella, che hanno cambiato sistema di gioco già usato in altre occasioni. Credo che i miei ragazzi hanno affrontato con grande personalità la gara approcciandola in modo perfetto e con la giusta mentalità. La prossima gara dobbiamo preparare bene la sfida contro il Lecce, una partita difficile, altra sfida per i play off. Ad inizio settimana credevo in uno schema diverso, abbiamo lavorato per capire dove trovare i nostri vantaggi”.

“Donnarumma? E’ un giocatore importante, ha grandi doti realizzative ed è un grande giocatore di calcio. E’ un calciatore completo, poteva fare anche altri gol, sarà arrabbiato per tale motivo”.