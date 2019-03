Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato ai microfoni di Tele Tutto del rush finale di campionato: “Dopo la sosta ci aspettano nove gare, ma saranno le prossime tre a essere fondamentali per la volata promozione. Tre gare in una settimana nelle quali spero di avere tutti a disposizione per effettuare quelle rotazione che prima della pausa non mi è stato possibile fare. - conclude Corini – Classifica? Per tanto tempo non l’abbiamo guardata, ma ora è arrivato il momento di darle un’occhiata”.