Brescia, Corini: "Questa piazza ha diritto di sognare"

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato in vista dell’importante sfida contro il Lecce di domani: “Stiamo costruendo qualcosa di importante e c’è la consapevolezza di continuare su questa strada. Avvertiamo l’entusiasmo dei nostri tifosi e proprio per questo mi aspetto che domani siano in tanti allo stadio anche se si gioca di sera e farà freddo, ma noi cercheremo di scaldare chi è venuto a sostenerci col nostro gioco. Il Lecce sta facendo molto bene e merita di stare in quella posizione, anche loro sono una squadra a cui piace giocare e che usa un modulo simile al nostro anche se con altre caratteristiche. - continua Corini come riporta Bresciaingol.it -Dopo anni in cui il Brescia per mille motivi ha pensato solo a sopravvivere, e lo ha fatto con forza e coraggio, ora la piazza vuole sognare e vedere una squadra vincente. Ma dobbiamo sempre ricordarci da dove veniamo e continuare a tenere l’atteggiamento e la mentalità che abbiamo, anche nei momenti difficili”.