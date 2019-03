Brescia, Corini: "Sconfitta immeritata ma ci sono altre gare da giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta interna contro il Cittadella, il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha commentato: "Qualcosa è successo, perdere non piace a nessuno, ma bisogna andare oltre, vedere anche dentro una sconfitta e vedere come è arrivata. Abbiamo iniziato bene, poi è arrivato il gol del Cittadella, nel primo tempo c’è stato da soffrire, ma poi nella ripresa ci abbiamo provato a raddrizzare la gara, le occasioni ci sono state, ho visto una squadra che ha lottato fino alla fine e ai giocatori non posso rimproverare nulla. Hanno dato tutto quello che potevano dare - riporta Bresciaingol.com -. E’ da un po’ di tempo che siamo alle prese con una condizione non al top di alcuni singoli, sapevano che c’era da stringere i denti. Abbiamo fatto fatica a capire il metro di valutazione del direttore di gara. In quello dobbiamo migliorare sicuramente. Devi saper mantenere la pressione di essere la prima della classe, ma sono sicuro che questa squadra troverà la soluzione anche a questo. E’ una sconfitta immeritata a mio avviso. Ci sono altre sfide da giocare, il campionato è ancora lungo.Prepariamoci al meglio alla sfida di Cosenza, poi ci sarà la lunga sosta e di nuovo ci ributteremo nel campionato".