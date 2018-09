Brescia, Corini si presenta: "Un'emozione speciale tornare a casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini è il nuovo tecnico del Brescia. "Sono molto emozionato -ha detto in sede di presentazione oggi-, come è accaduto ieri per la prima seduta di allenamento. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno formato come uomo, giocatore e tecnico. Tornare a casa ha un sapore speciale, per chi come me vive in provincia. So cosa significhi indossare la maglia del Brescia. Provo sensazioni di gioia e responsabilita' per l'incarico che mi hanno affidato il presidente Massimo Cellino e il direttore Francesco Marroccu. Sappiamo qual e' il nostro obiettivo, non possiamo perdere tempo. Ora non vedo l'ora di debuttare".