Brescia, Corini: "Siamo primi ed è quello che conta. Ecco la formazione"

Brescia ancora primo, nonostante una flessione nelle ultime gare. Ha le idee chiare a tal riguardo Eugenio Corini, allenatore delle Rondinelle, come riporta bresciaingol.com: "Questa è la cosa più importante, con i ragazzi abbiamo fatto una bella chiacchierata ad inizio settimana e li ho trovati particolarmente concentrati sulla meta prefissata, dunque non aspetto altre risposte dalla squadra”.

L'obiettivo col Cosenza.

“Vogliamo portare a casa il massimo dei punti e per come si sono allenati i miei giocatori questa settimana, percepisco sensazioni positive”.

Avversario ostico, lo dice la storia.

“Squadra tosta, complicata da affrontare e soprattutto che non prende gol in casa da sette gare. Sotto questo aspetto è un avversario molto solido. Già all’andata mi aveva fatto un’ottima impressione e in più adesso il gruppo si è rafforzato e completato nel mercato invernale”.

La formazione.

"Praticamente lo stesso undici visto con il Cittadella. Mancherà Cistana per squalifica e verrà sostituito da Gastaldello, mentre sull’esterno testerò Semprini al posto dell’infortunato Martella".