Brescia, Corini: "Solo uniti possiamo ottenere qualcosa di importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match vinto per 2-1 sul Palermo, il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa: "Tutti avevamo bisogno di vedere un riscontro oggettivo, una prestazione importante - riporta Bresciaingol.com -. C’è stata anche la sofferenza nel finale, da una parte mi spiace dall’altra credo che la squadra ne avesse bisogno per superare certe paure. E’ vero siamo partiti un po’ contratti, ma col passare dei minuti è uscita la mentalità che volevo sia fisica che mentale. Il pubblico? L’avevo detto alla vigilia: se la gente vede impegno, voglia non può che sostenerti e così è stato. Grazie anche alla spinta del pubblico abbiamo ottenuto questo importante successo, solo uniti e compatti possiamo ottenere qualcosa di importante".