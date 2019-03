© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite degli studi di TeleTutto Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della sue Rondielle in occasione della sosta per le Nazionali: "Ci aspettano nove gare dopo questa lunga pausa, ma per la volata alla Serie A le prossime tre (con Foggia, Verona e Venezia, ndr), saranno fondamentali. Per noi, ma forse anche per gli altri. Perché la classifica per tanto tempo non la guardi, ma adesso è arrivato il momento in cui un'occhiata gliela dai. Tre partite tra sabato, martedì e venerdì nelle quali spero di poter avere tutti a disposizione per effettuare qualche rotazione in più, cose che non mi è stata possibile nei match prima della pausa".