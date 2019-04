Brescia, Corini: "Vittoria importante, ma risultato non è ancora raggiunto"

Eugenio Corini

© foto di www.imagephotoagency.it

Un successo di capitale importanza, quello ottenuto oggi dal Brescia contro la Salernitana per 3-0, tre punti che avvicinano le rondinelle al grande obiettivo Serie A. Al termine dei novanta minuti il tecnico dei lombardi Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di OttoChannel, commentando così la partita: "Siamo partiti bene e siamo riusciti a portare a casa una gara importante. Loro sono venuti qui a giocare la partita a viso aperto. I nostri avversari sono una squadra in salute, avevano battuto il Cittadella che è l’unica formazione che è venuta a vincere a Brescia. È una squadra costruita per centrare altri risultati ma questa serie B è davvero molto difficile. Siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione e a gestire il risultato. Personalmente non posso mai accettare che si giochi una partita passiva, bisogna sempre giocarla. Questa è la consapevolezza che abbiamo creato e che ci ha portato a giocarci un grande obiettivo che non è ancora raggiunto. È una cosa molto bella. Quando c’è una festa del genere è la cosa che fa più piacere".