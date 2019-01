© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro lo Spezia il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa sottolineando come la squadra voglia riscattarsi del risultato dell’andata: “Lo Spezia è un buon gruppo, ben allenato, che gioca molto sfruttando le fasce e le catene esterne. Lo sappiamo e dovremo stare attenti, ma al tempo stesso creare occasioni che possano darci un vantaggio. Vogliamo vincere perché i tre punti fatti a Perugia avranno un grande valore solo se batteremo lo Spezia. - conclude Corini come riporta Bresciaingol.com - Mercato? Posso dire che la priorità c’è già stata volevamo un centrocampista e quello è arrivato. Dopo la gara con lo Spezia la società definirà un paio di situazioni in sospeso, ma tutto verrà fatto con estrema serenità”.