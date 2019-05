Brescia, Corini: "Vogliamo il 1° posto. Coro? Il fatto non sussiste"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato alla vigilia della sfida contro la Cremonese spiegando di non essere appagato dalla promozione in Serie A già acquisita: “Vogliamo arrivare primi, non mi interessa la differenza reti e proprio per questo dobbiamo ottenere i tre punti a Cremona. Giocheremo sgombri da pensieri, ma con l’intenzione e la volontà di vincere perché questa è la nostra mentalità e non possiamo cambiarla. In più si tratta di un derby e vogliamo rendere felici i tifosi che ci seguiranno. - continua Corini come riporta Bresciaingol.it - Polemiche per certi cori? Non mi piace parlare di questo perché si è voluto solo strumentalizzare una goliardata di squadra, non c’è niente da giustificare o commentare perché il fatto non esiste”.

Sulle gare da ricordare: “Tante partite sono state significative, ma quella di Cosenza lo è stata in modo particolare. Dopo la sconfitta interna con il Cittadella siamo partiti in salita prima di una rimonta che non potrò mai dimenticare. Questa gara avrà un posto particolare nel mio cuore”.

Sulla Serie A e il futuro: “La massima serie è tutto un altro sport, bisogna organizzarsi e strutturarsi al meglio. Per quanto mi riguarda non ho mai legato la mia presenza a un contratto, prima c’è la condivisione di un progetto. Con Cellino c’è massima sintonia, ma abbiamo bisogno di parlarci perché come tutti sappiamo la serie A è impegnativa. È un imprenditore ed è già al lavoro anche sulla questione stadio e spero che venga sostenuto perché c’è bisogno di una sinergia per fare il via a un progetto”.