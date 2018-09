Brescia, Curcio: "Meritavamo i tre punti, c'è un po' di rammarico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sfida contro il Carpi, il giocatore del Brescia Felipe Curcio ha parlato ai microfoni del sito ufficiale: "Meritavamo i tre punti, ma è comunque un pareggio ottenuto su un campo difficile e contro un squadra motivata. C’è un po’ di rammarico e speriamo di vincere il prima possibile, martedì potrebbe essere già la serata giusta per portare a casa i primi tre punti della stagione. Rigore? Non ho ancora avuto modo di rivedere le immagini, ma in ogni caso il Direttore di gara ha deciso di interpretare la situazione in un determinato modo e di conseguenza ha fischiato il penalty a favore del Carpi ed è stato bravo Alfonso a respingere la conclusione dagli undici metri di Jelenic salvando il risultato".