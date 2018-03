Brescia, Curcio: "Partita difficile, ma dobbiamo fare risultato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport prima di Bari-Brescia è intervenuto il giocatore delle Rondinelle Felipe Curcio: “Come hai detto sappiamo che è una partita difficile, abbiamo delle assenze ma non dobbiamo vederlo come un alibi. Siamo venuti qua per fare risultato. Sappiamo che veniamo da un pareggio in casa, giocando fuori casa dobbiamo cercare di muovere la classifica. Siamo vicini ai playout e non meritiamo questo posto”.