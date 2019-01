© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da oggi fino a sabato pomeriggio il Brescia sarà a Roma per un mini-ritiro in vista del ritorno in campo. Questa la lista dei convocati di Eugenio Corini che porterà con sé 25 calciatori. Assenti Luigi Carillo, Alessandro Longhi, Ivan Rondanini, Jacopo Dall’Oglio e Franco Ferarri,

PORTIERI: Alfonso, Andrenacci, Bastianello

DIFENSORI: Sabelli, Gastaldello, Cistana, Romagnoli, Curcio, Semprini, Mateju, Carminati, Lancini

CENTROCAMPISTI: Ndoj, Viviani, Bisoli, Martinelli, Tonali, Tremolada, Pellegrini

ATTACCANTI: Spalek, Torregrossa, Morosini, Donnarumma, Miracoli, Cortesi