Brescia, da sciogliere il nodo del modulo

Spazio al nodo modulo sulle pagine sportive del Giornale di Brescia con il tecnico Roberto Boscaglia e il presidente Massimo Cellino contrapposti. Il secondo infatti, forte delle risposte del campo, chiede un uomo in più in mezzo al campo, ma il primo non è convinto e potrebbe continuare sulla propria strada con il 4-2-4. A 12 giornate dalla fine però bisogna trovare una soluzione definitiva per andare alla caccia della salvezza.