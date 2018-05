Brescia, De Zerbi per il futuro. Cellino pensa anche a Nicola

© foto di Federico Gaetano

Il Brescia programma già la prossima stagione, in attesa della salvezza e della permanenza in Serie B. Il Giornale di Brescia fa sapere che le rondinelle vorrebbero puntare su Roberto De Zerbi, tecnico che potrebbe salutare il Benevento ma già nel mirino della Sampdoria. Il presidente Cellino pensa anche a Davide Nicola, tecnico che un anno fa ha centrato la permanenza in Serie A alla guida del Crotone. Impossibile arrivare a Pierpaolo Bisoli, allenatore del Padova che ha firmato il rinnovo dopo la promozione in B dei biancoscudati.