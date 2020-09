Brescia, Delneri: "Grande reazione, ho visto i ragazzi carichi e aggressivi"

Luigi Delneri, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata 1-1 al "Rigamonti" contro l'Ascoli: "Abbiamo avuto una grande reazione perché non era facile riprendersi dopo il gol iniziale, arrivato su un errore evitabile dell'intero reparto e non solo di Chancellor. il risultato non è quello che volevamo ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato in dieci per quasi tutto il secondo tempo. Ho visto i ragazzi carichi ed aggressivi come volevo anche se c'è da migliorare: si dovrebbe parlare anche delle splendide prove di Martella e di Spalek, giocatore che così a Brescia penso non lo abbiano mai visto. Quando la rosa sarà completa, vedremo una vera squadra. Nella mia idea uno deve andare ad attaccare i difensori e a rompere le scatole, altrimenti non gioca".

Il tecnico, tornato in panchina a tre anni dall'ultima esperienza con l'Udinese, ha proseguito: "L'episodio del cartellino rosso a Papetti è nato da una ingenuità di Chancellor perché se avesse respinto a dovere quel pallone non sarebbe successo nulla. La squadra ha idee di costruzione e margini di miglioramento molto ampi, abbiamo fatto 7-8 tiri dal limite e 5-6 dall'interno dell'area di rigore. Se fossimo rimasti in parità numerica, probabilmente avremmo potuto vincerla: abbiamo retto bene contro una squadra che aveva sprint e giocatori abili nel dribbling, sono soddisfatto se si considera il tempo che abbiamo avuto a disposizione per lavorare. Ci alleniamo a singhiozzo da venti giorni, siamo ancora in costruzione: dopo la sosta si capirà cosa sarà nelle nostre corde. La sotituzione di Donnarumma? Non potevamo permetterci due punte visto l'uomo in meno, è uscito normalmente senza problemi".