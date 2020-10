Brescia, Delneri: "Mercato chiuso, siamo a posto. Morosini? Non potevamo tenerlo"

vedi letture

Luigi Delneri, allenatore del Brescia, alla vigilia del match contro il Cittadella di domani è intervenuto in conferenza stampa: “Ragusa non è pronto per scendere in campo dal primo minuto. I tempi per l’inserimento sono abbastanza lunghi e credo che dopo la sosta ci potrà dare una mano concreta, ma prima è difficile: comunque è a disposizione".

Su Torregrossa: "Valuterò nelle prossime ore, vedremo domani, ad ogni modo non ho mai avuto dubbi riguardo la sua permanenza qui a Brescia".

Sul mercato: "Il nostro mercato, al momento, lo valuto in maniera molto positiva perché abbiamo mantenuto i protagonisti di due anni fa e aggiunto qualche innesto importante senza dimenticare che dobbiamo recuperare calciatori come Bisoli che ci potranno dare quel qualcosa in più. Numericamente siamo a posto e anche in avanti ho a disposizione un pacchetto offensivo che mi dà diverse soluzioni".

Su Morosini: "Non potevamo tenerlo, non perché non sia capace, ma con cinque attaccanti non era semplice".

Sulla partita: "Il Cittadella è un avversario ostico, però credo che i miei abbiano assimilato dei concetti importanti in queste settimane anche se dobbiamo indubbiamente migliorare e avremo il tempo per farlo. Voglio personalità, bel gioco e capacità di soffrire in alcune fasi della gara. Domenica è un test importante e pretendo che i ragazzi abbiano voglia di rivincita e che dimostrino di voler tornare in Serie A perché rappresentiamo un Club importante”.