Brescia, Delneri: "Non amo le costruzioni dal basso, giocheremo in maniera propositiva"

"Non vedo l’ora di cominciare l’avventura con il Brescia, dobbiamo riportare in A una squadra e una città". Luigi Delneri, futuro tecnico del Brescia ma ancora non ufficializzato dalla società, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando anche di come giocherà la sua squadra: "Cosa bisogna aspettarsi dal mio gioco? La difesa a quattro e tanta propositività, ma non amo il possesso palla prolungato, con me niente costruzioni dal basso. Io sono per la verticalità e per il movimento".