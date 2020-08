Brescia, Delneri potrebbe cambiare già ruolo: da direttore tecnico ad allenatore

Il presidente del Brescia Massimo Cellino è alla caccia di un allenatore per andare subito alla caccia della promozione in Serie A, ma non sembra convinto dai vari profili vagliati – ultimo quello di Alessio Dionisi che è però diretto all’Empoli – e per questo starebbe pensando a un annuncio a sorpresa. Secondo Il Giornale di Brescia Cellino starebbe pensando di far sedere sulla panchina Gigi Delneri che da alcune settimane occupa il ruolo di direttore tecnico. Nei prossimi giorni ci sarà un vertice fra Cellino, Perinetti e Cordone per la scelta definitiva sulla panchina e per dare l’avvio alla nuova stagione.