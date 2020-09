Brescia, Delneri: "Proporre un calcio propositivo, bisogna difendere attaccando"

Nel corso della conferenza di presentazione, il tecnico del Brescia Luigi Delneri ha parlato anche della squadra che sarà: "Vogliamo proporre un calcio propositivo, bisogna difendere attaccando. Il calcio è accettabile a tutti i livelli, basta che sia organizzato. Penso di fare una squadra organizzata in grado di soffrire. Conta anche la qualità dei giocatori: noi cerchiamo di dare le giuste indicazioni, ma loro devono riuscire a esprimersi al meglio. Cercheremo di dare tutto ciò. 4-4-2? Non basta lo schema. Cercheremo di trovare il feeling, dobbiamo essere noi a portare i tifosi dentro lo stadio. Non sono io che produco, ma i giocatori in campo. Noi siamo una parte: dobbiamo rimanere coesi".